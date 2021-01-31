Настройка РК по тематике ремонта и строительства

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Нужно собрать СЯ  и запустить РК в Яндекс.Директе по тематике ремонта и строительства.

Подробности в ЛС.

3 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$150
3 дня
Работа по настройке РК прошла в оговоренный срок, СЯ собрано как и было нужно, внесены необходимые правки, пройдена модерация, РК запущены в показы. Илья как всегда всё сделал на высшем уровне.
Работаю с Максимом уже давно. Работать с ним одно удовольствие. Очередной раз все супер. Рекомендую!