Настроить рекламную кампанию в Эдвордс или Директ на агентов автострах

Необходимо настроить рекламную кампанию с объявлениями, которые будут показываться исключительно агентам автострахования.

Это может быть реклама на основании ключевых запросов, которые могут вводить только агенты автострахования (например: как стать агентом автострахования - пример не лучший, так как приоритетны действующие агенты) или любые другие эффективные предложенные вами способы.

Рекламу нужно настроить в Директе или Эдвордсе, исходя из способа. После успешного тестирования на втором ресурсе.

Реклама на РФ.

Запуск в конце следующей неделе, но подготовить надо все в ее начале. Сайт под этот проект находится в разработке, будет готов к середине следующей недели.

Только безопасная сделка.

Пожалуйста, пишите конкретные вещи. Важны сроки, ваша стоимость и примерная методика, с помощью которой вы сможете достичь целей.