Опыт настройки сферы приветствуется. Кейсы по тематикам: кредитование бизнеса, ипотечные кредиты, потребительские кредиты, покупка/продажа недвижимости. Обязательно: 1. Навык настройки контекстной рекламы 2. Опыт работы с соц сетями (в тч через подбор и сопровождение недорогими фрилансерами) 3. ...
Настроить рекламную кампанию в Эдвордс или Директ на агентов автострах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить рекламную кампанию с объявлениями, которые будут показываться исключительно агентам автострахования.
Это может быть реклама на основании ключевых запросов, которые могут вводить только агенты автострахования (например: как стать агентом автострахования - пример не лучший, так как приоритетны действующие агенты) или любые другие эффективные предложенные вами способы.
Рекламу нужно настроить в Директе или Эдвордсе, исходя из способа. После успешного тестирования на втором ресурсе.
Реклама на РФ.
Запуск в конце следующей неделе, но подготовить надо все в ее начале. Сайт под этот проект находится в разработке, будет готов к середине следующей недели.
Только безопасная сделка.
Пожалуйста, пишите конкретные вещи. Важны сроки, ваша стоимость и примерная методика, с помощью которой вы сможете достичь целей.
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