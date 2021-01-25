Требуется создание и ведение рекламной кампании для сайта студия-тату.рф Прошу писать только тех исполнителей, кто был связан с данной тематикой. Также прошу учесть, что выставлять за клик по максимальной цене смогу и я, поэтому кампания нужна хороша скорректированная ...
Настройка контекстной рекламы для помощи в получении ипотеки и кредита
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опыт настройки сферы приветствуется. Кейсы по тематикам: кредитование бизнеса, ипотечные кредиты, потребительские кредиты, покупка/продажа недвижимости.
Обязательно:
1. Навык настройки контекстной рекламы
2. Опыт работы с соц сетями (в тч через подбор и сопровождение недорогими фрилансерами)
3. Опыт работы (кейсы) - создание лендингов на конструкторах (преимущественно tilda, битрикс) и квиз-сервисов.
4. Понимание (базовое) интеграции сервисов (по API) c CRM Битрикс24. возможность понять логику и написать ТЗ по интеграции для недорогих фрилансеров.
5. Идеально - вы понимаете как быстро и недорого можно тестировать гипотезы (работа с HADI циклами). Бюджет для рекламной компании 15000 руб. на гипотезу
6. Заполните, пжл, форму опроса: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG8f7RWoJnDJTpCqU_vVICAejbFWJquVreQzw_A9xlUz4N5Q/viewform?usp=sf_link
7. Бюджет 20000 + 30000 руб.
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