Настройка контекстной рекламы для помощи в получении ипотеки и кредита

Опыт настройки сферы приветствуется. Кейсы по тематикам: кредитование бизнеса, ипотечные кредиты, потребительские кредиты, покупка/продажа недвижимости.

Обязательно:

1. Навык настройки контекстной рекламы

2. Опыт работы с соц сетями (в тч через подбор и сопровождение недорогими фрилансерами)

3. Опыт работы (кейсы) - создание лендингов на конструкторах (преимущественно tilda, битрикс) и квиз-сервисов.

4. Понимание (базовое) интеграции сервисов (по API) c CRM Битрикс24. возможность понять логику и написать ТЗ по интеграции для недорогих фрилансеров.

5. Идеально - вы понимаете как быстро и недорого можно тестировать гипотезы (работа с HADI циклами). Бюджет для рекламной компании 15000 руб. на гипотезу

6. Заполните, пжл, форму опроса: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG8f7RWoJnDJTpCqU_vVICAejbFWJquVreQzw_A9xlUz4N5Q/viewform?usp=sf_link

7. Бюджет 20000 + 30000 руб.