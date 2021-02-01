Требуется специалист с глубокими знаниями в гугл шоппинг.

Задача- загрузить в объявления на гугл шопинге релевантные ключи через CSV файл и выявить оптимальную ставку для показа объявлений на главной странице гугла. Объявления на английском языке. Ключи предоставим. Важно отработать все релевантные ключи о оставить наиболее действенные, приносящие заказы. Работа не на один день. С исполнителем свяжется команда для определения компетентности в такой задаче.