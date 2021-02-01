Требуется специалист с глубокими знаниями в гугл шоппинг.

$500
Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка2022 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача- загрузить в объявления на гугл шопинге релевантные ключи через CSV файл и выявить оптимальную ставку для показа объявлений на главной странице гугла. Объявления на английском языке. Ключи предоставим. Важно отработать все релевантные ключи о оставить наиболее действенные, приносящие заказы. Работа не на один день. С исполнителем свяжется команда для определения компетентности в такой задаче.

3 года назад
Russian-Bear
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Контекстная реклама

    Целевая аудитория: Семейные пары от 45 до 60 лет. С достатком выше среднего, имеющие дорогую недвижимость, делающие акцент не на стоимость, а на качество предоставляемых услуг по ремонту. Те, кто ценят свое время и деньги. ...

    Контекстная реклама20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка Google Ads на английском

    Нужно настроить рекламу Google Ads на рынок США на ролики в Youtube. Цель - привлечение клиентов на сайт компании. И дополнительно - узнавание бренда, думаем чередовать цели. Магазин платьев. Прошу писать с портфолио, ваши расценки ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить рекламу в AdWords

    Добрый день! У меня такая задача: есть информационный сайт в тематике недвижимости - как оформить самостоятельно выписки, что можно и нельзя по закону и в таком духе. Сайт некоммерческий, нужно настроить адвордс чтобы лить максимально ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контекстная реклама (помощь прохождения модерации)

    Нужна помощь по запуску контекстной рекламы в поиске в финансовой тематике в директ и/или адвордс, там где не просто пройти модерацию в лоб - форекс и др. Где нужно знать приемы, иметь прокаченные аккаунты и ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Закажем контекстную рекламу Google ads.

    Всем привет. Нужен человек, который профессионально занимается раскруткой сайтов в Google ads. Человек, который имеет свой прокаченный аккаунт в этой системе и знает свое дело. Ждем с нетерпением ваши предложения. Сегмент весь, кроме ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад