Создать и настроить рекламу в FB

Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок1208 просмотров
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Здравствуйте. Ищу специалиста по настройке таргетированной рекламы в FB. Нужно создать и настроить лидформу и банера под рекламу + ваши консультации  

3 года назад
BooMka
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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