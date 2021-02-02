Создать и настроить рекламу в FB

Ищем интернет-маркетолога в проект rusrek.com (портал русскоязычной иммиграции в США, радио, газета). Планирование, размещение, оптимизация и анализ рекламных кампаний (Google Ads, Яндекс Директ, Facebook, Instagram). Работа с коллтрекингом, увеличение количества звонков для ~ 50 рекламодателей газеты ...
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Здравствуйте. Ищу специалиста по настройке таргетированной рекламы в FB. Нужно создать и настроить лидформу и банера под рекламу + ваши консультации
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