Нужна помощь специалиста в настройке качественной контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads. Тема: Фитолампа. Регион: Московская обл. (без Москвы)

ТЗ

1. Настроить контекстную рекламу Яндекс Директ (поиск, рся, ретаргетинг и т. д.) использую все возможности и технологии площадки Яндекс Директ на 2021 год. Тема: Фитолампа. Регион: Московская обл. (без Москвы)

2. Настроить контекстную рекламу Google Ads (поиск, кмс, ремаркетинг и т. д.) использую все возможности и технологии площадки Google Ads на 2021 год. Тема: Фитолампа. Регион: Московская обл. (без Москвы)

Цена работы в заявках подробности в переписки