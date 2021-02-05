Сделать дашборд Google Data Studio с данными из Я.Метрик и Г. Аналитик

Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки1675 просмотров
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Для небольшого количества данных (не более 1000 кликов в месяц с 50 поисковых фраз) необходимо разработать отчет в Data Studio с данными об эффективности работы рекламных кампаний.

Необходимо разработать простые отчеты, содержащие информацию о показах, кликах, CTR, расходах, средней цене клика, проценте полученных показах и объеме трафика как по всем РК, так и с конкретных поисковых фраз.

Если есть опыт создания более сложны отчетов (прогнозы кликов и показов, бюджетов и пр.) - укажите в комментарии к заказу.

3 года назад
b1bk0
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад