Оптимизация РК в Яндекс Директ (услуги по сертификации)

Требуется оптимизация рекламной компании в ЯД. Нужен специалист который работает или работал в продвижении услуг сертификации - без опыта в этой сфере просьба не предлагать свои услуги , много раз ошибались и весь бюджет летел мимо-кассы. При предложениях просьба сразу расписать свой опыт и достижения в РК (услуги по сертификации). Сейчас имеем кабинет где специалист добился низкой стоимости за клик ,Но при этом получили 90% не целевого трафика. По оплате обсудим , выбор будем делать в пользу кандидата с оплатой за результат.