Настройка контекстной рекламы в ЯД

$15
Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок2051 просмотр
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нужен специалист по настройке в директ. новички сразу мимо, я разбираюсь в этом вопросе хорошо, хочу делегировать эту задачу на реального специалиста. настройка будет разовой , без дальнейшей оптимизации. подробности в личке

3 года назад
danilgaleyev
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад