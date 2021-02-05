Настройка контекстной рекламы в ЯД

Требуется оптимизация рекламной компании в ЯД. Нужен специалист который работает или работал в продвижении услуг сертификации - без опыта в этой сфере просьба не предлагать свои услуги , много раз ошибались и весь бюджет летел ...
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нужен специалист по настройке в директ. новички сразу мимо, я разбираюсь в этом вопросе хорошо, хочу делегировать эту задачу на реального специалиста. настройка будет разовой , без дальнейшей оптимизации. подробности в личке
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