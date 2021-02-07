Эффективно разместить товары на Google merchant

Есть небольшой Интернет магазин (В яндекс директе ~600 товаров)

Нужно сделать эффективно работающее размещение товаров на Google merchant, включающее:

1) Объявления на поиск

2) Объявления для КМС

3) Ремаркетинг

Естественно с оптимизацией для наиболее выгодного привлечения лидов. Работу хотелось бы принять после небольшой аналитики работы этих каналов.

Для запуска вам очень желательно самостоятельно поставить модуль фида для opencart 1.5.2. Но в принципе можем и сами это сделать.

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