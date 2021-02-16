Перенос кампаний из Яндекс Директ в Google Ads

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Для оценки объём:

8 кампаний суммарно в них 64 группы и 1329 фраз

Адаптивные объявления не нужно, только текстовые. Можно по 1 объявлению в группе. Один заголовок с шаблоном всегда будет.

Минуса тоже переносим.

Телепорт работает не очень, но если вам удобнее с ним и не лень потом всё править то ок ))