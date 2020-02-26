Продублировать магазин Opencart 2.3.0.2.3 на другой домен

Есть сборка на одном моём сайте. Пустая, без товаров (тестовый товар), так что много возится не придётся.

1. Нужно ничего не меняя скопировать с одного доменного имени и перенести на другой адрес.

2. Предложить варианты бесплатных шаблонов для версии Opencart 2.3.0.2.3 и после выбора установить.

Всё. Благодарю за внимание к проекту и отклик.

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и сроки, для меня это важно.