Продублировать магазин Opencart 2.3.0.2.3 на другой домен

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок260 просмотров
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Есть сборка на одном моём сайте. Пустая, без товаров (тестовый товар), так что много возится не придётся.

1. Нужно ничего не меняя скопировать с одного доменного имени и перенести на другой адрес.

2. Предложить варианты бесплатных шаблонов для версии Opencart 2.3.0.2.3 и после выбора установить.

Всё. Благодарю за внимание к проекту и отклик.

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и сроки, для меня это важно.

OpenCart
4 года назад
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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