Пустое письмо на opencart

ТЗ на каталог устройств Сайт https://gsm-kharkov.com.ua/ Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров. Страницы каталога: 1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов. 2. Страница описания устройства - на основе карточки товара. Страницу списка устройств ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Админу приходит пустое письмо о заказе на сайте опенкарт. Нужно чтобы в письме показывались все введенные покупателем данные, в том числе комментарий
2) http://joxi.ru/LmGEQnYIw9q5RA - меняю оплату при доставке на карту и слева меняется на доставку курьером http://joxi.ru/E2pd5pYu7MRJG2
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