Пустое письмо на opencart

1) Админу приходит пустое письмо о заказе на сайте опенкарт. Нужно чтобы в письме показывались все введенные покупателем данные, в том числе комментарий

2) http://joxi.ru/LmGEQnYIw9q5RA - меняю оплату при доставке на карту и слева меняется на доставку курьером http://joxi.ru/E2pd5pYu7MRJG2