Верстка макета из PSD в Wordpress

Доброго времени суток. Необходимо сверстать макет сайта из PSD в Wordpress. Фото макета прилагаю, сами PSD отдам исполнителю после выбора. Главное условие - на сайте нужно реализовать фильтр обьектов недвижимости и сделать их удобное добавление, чтобы мог разобраться человек, который не понимает в html, в идеале сделать на произвольных полях. В заявке указывайте сразу реальный бюджет. Без реального бюджета заявки не рассматриваю.