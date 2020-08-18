Верстка макета из PSD в Wordpress

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Завершен4 заявки324 просмотра

Доброго времени суток. Необходимо сверстать макет сайта из PSD в Wordpress. Фото макета прилагаю, сами PSD отдам исполнителю после выбора. Главное условие - на сайте нужно реализовать фильтр обьектов недвижимости и сделать их удобное добавление, чтобы мог разобраться человек, который не понимает в html, в идеале сделать на произвольных полях. В заявке указывайте сразу реальный бюджет. Без реального бюджета заявки не рассматриваю. 

HTMLWordPress
5 лет назад
shadow141
Геннадий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

No_Name_
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
5 лет назад
$160
14 дней
Escrow
Георгий молодец, отлично справился с задачей, сроки при этом не нарушил. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик очень хороший, все задачи сказал четко. В общении очень приятный и лояльный человек. Рекомендую к сотрудничеству!

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Евгений
 
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5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
No_Name_
Георгий 
23 года
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3 года назад
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5 лет назад
Андрей
 
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Сергей
 
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5 лет назад

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