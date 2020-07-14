Здравствуйте! Нужна верстка сайта с последующей интеграцией на wordpress
Баг при выборе города на iOS
Здравствуйте. Сайт https://avtoreborn.ru/Есть блок выбора города http://joxi.ru/nAy6gegUj8WoDrБаг в том, что на ios люди не могут выбрать город, хотя не android и windows все нормально.
Или в верстке ошибка, или скрипт какой-то блокируется.
Сайт на простом html/php
Заявки фрилансеров
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