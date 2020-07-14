Баг при выборе города на iOS

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Закрыт4 заявки1164 просмотра

Здравствуйте. Сайт https://avtoreborn.ru/Есть блок выбора города http://joxi.ru/nAy6gegUj8WoDrБаг в том, что на ios люди не могут выбрать город, хотя не android и windows все нормально.

Или в верстке ошибка, или скрипт какой-то блокируется.

Сайт на простом html/php

AndroidHTMLiOSPHP
5 лет назад
senutaka
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