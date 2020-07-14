Адаптивная вёрстка сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка163 просмотра

Основные требования:

1. Адаптивность под мобильные устройства до 320px

2. Кросс-браузерность

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

Срок исполнения: 3-5 дней

5 лет назад
icefoggy
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tkachuk_v
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$300
4 дня
Escrow
Владислав - один лучших верстальщиков, с которыми я работал: предлагает решения, делает правки, не опаздывает по срокам! Обязательно обращусь ещё и вам советую!)
Владимир - отличный заказчик и приятный в общении человек. Всегда на связи, оперативная помощь по любым вопросам проекта и быстрая выплата. Рекомендую и буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

tkachuk_v
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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