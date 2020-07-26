Нужна качественная верстка

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Завершен22 заявки554 просмотра

Здравствуйте. Нужна качественная верстка для онлайн казино. Всего около 14 страниц

5 лет назад
SokolovAleks
Александр 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва

Выбранный исполнитель

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
$350
12 дней
Escrow
Честно скажу, работал со многими мастерами в разных областях, но по верстке, это лучший специалист в своей сфере. Александр, без лишних слов, сразу приступил к выполнению задания, сделал все в сроки. Верстка плавная, аккуратная, грамотное расположение всех элементов, выполнена мобильная версия с нуля. ВСЕМ СОВЕТУЮ КОМУ НУЖНА РЕАЛЬНО КРУТАЯ ВЕРСТКА!
Спасибо Александру за крутой и интересный проект. Все прошло замечательно, коммуникация на высоте, все вопросы решались в течении 10 минут. Работать одно удовольствие с таким человеком) Всем рекомендую к сотрудничеству и сам с большим удовольствием буду еще сотрудничать)

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