Сделать HTML+JS форму по красоте

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок481 просмотр

Нужен спец по верстке html+css+ немного js.

Задача простая, работы на несколько минут.

Оплата 500 р.

Вот форма (пример), там же на скриншоте правки: https://prnt.sc/tgvvki

+ надо сделать шрифт Oswald

+ вот примерно как надо: https://prnt.sc/tgrm19

﻿

Вот документация по форме:

https://start.bizon365.ru/form/examples/anyform.html

+ Прикрепил изначальный код формы, который надо редактировать

Вот изначальный код формы который надо редактировать:

https://dropmefiles.com/A86xA

CSSHTMLJavaScript
5 лет назад
Sanya222
27 лет
9 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

arthur_freelance
Артур 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$4
1 день
Escrow
Хороший исполнитель! Быстро и качественно все сделал. По вопросам верстки буду обращаться
Хороший работодатель. Четко и предельно ясно поставлено задание. Рекомендую.

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