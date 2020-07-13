сайт на wordpress, но дизайн выполнен в Figma, сможите выполнить, какую, я должен инфу сейчас скинуть
Сделать HTML+JS форму по красоте
Нужен спец по верстке html+css+ немного js.
Задача простая, работы на несколько минут.
Оплата 500 р.
Вот форма (пример), там же на скриншоте правки: https://prnt.sc/tgvvki
+ надо сделать шрифт Oswald
+ вот примерно как надо: https://prnt.sc/tgrm19
Вот документация по форме:
https://start.bizon365.ru/form/examples/anyform.html
+ Прикрепил изначальный код формы, который надо редактировать
Вот изначальный код формы который надо редактировать:
Выбранный исполнитель
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