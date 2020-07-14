Сверстать в элементоре первый экран этого лендинга https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html обратите внимание он адаптирован под несколько разрешений на ПК и отдельно мобильная версия = это не нужно http://joxi.ru/82QlkbEHykxRdm = что по факту ...
JS скрипт увлечения цены товара при выборе доп.опций
Добрый день! нужно оживить верстку, а имеено написать небольшой скрипт динамического изменения цены при выборе опций (4шт), см.Скриншот. Цифры статичные, будут прописаны в скрипте. Базовая цена будет разной в разном товаре и нужно будет плюсовать к ней.
От исполнителя жду цену и сроки.
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