JS скрипт увлечения цены товара при выборе доп.опций

Добрый день! нужно оживить верстку, а имеено написать небольшой скрипт динамического изменения цены при выборе опций (4шт), см.Скриншот. Цифры статичные, будут прописаны в скрипте. Базовая цена будет разной в разном товаре и нужно будет плюсовать к ней.

От исполнителя жду цену и сроки.