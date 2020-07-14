JS скрипт увлечения цены товара при выборе доп.опций

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок337 просмотров

Добрый день! нужно оживить верстку, а имеено написать небольшой скрипт динамического изменения цены при выборе опций (4шт), см.Скриншот.  Цифры статичные, будут прописаны в скрипте. Базовая цена будет разной в разном товаре и нужно будет плюсовать к ней.

От исполнителя жду цену и сроки.

JavaScript
5 лет назад
Ddrop
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Выбранный исполнитель

yura1999_
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$5
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Escrow
Сделано быстро и по ТЗ, рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую

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