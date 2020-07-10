Натяжка верстки интернет-магазина на движок

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  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок2282 просмотра

Приветствую! Необходимо готовую верстку интегрировать на любой удобный движок. Саму верстку не могу скинуть, имеется пока что только дизайн. Сама верстка без бутстрапа, чистый, понятный код, верстальщик в случае чего переверстает необходимое, но в целом верстка качественная.

https://www.figma.com/file/ay17kW9IQ1oy9aJu6r9QHS/BORZ_redesign-(Copy)?node-id=0%3A1

Оцените по срокам и стоимости, приступим, к вечеру должна быть верстка доделана.

BootstrapNode.js
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