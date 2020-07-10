Натяжка верстки интернет-магазина на движок

Приветствую! Необходимо готовую верстку интегрировать на любой удобный движок. Саму верстку не могу скинуть, имеется пока что только дизайн. Сама верстка без бутстрапа, чистый, понятный код, верстальщик в случае чего переверстает необходимое, но в целом верстка качественная.

https://www.figma.com/file/ay17kW9IQ1oy9aJu6r9QHS/BORZ_redesign-(Copy)?node-id=0%3A1

Оцените по срокам и стоимости, приступим, к вечеру должна быть верстка доделана.