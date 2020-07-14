Верстка интернет-магазина.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки581 просмотр

Нужно сверстать интернет-магазин: 2 страницы(основная и "о нас"), модальное окно и версия для мобильных устройств. Сайт будет работать на Wordpress, поэтому просьба оптимизировать верстку под эту систему. Так же, нужно будет анимировать первый блок на странице. все остальные просьбы и PSD макеты скину исполнителю.

WordPress
5 лет назад
oleglevakov
Олег 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

icoh
Айк 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$139
4 дня
Отлично справился с задачей. Качество работы, сроки, общение - все на высшем уровне. Правки, забытые в ТЗ, доработки - все оперативно и качественно. Вместе обсуждали как будет производиться анимация и добавляли что-то новое. В итоге все получилось на высшем уровне. Спасибо большое за качественную работу!
Спасибо за сотрудничество. Был рад поработать с вами.

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