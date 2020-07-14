На сайте http://digi.eurodir.ru/ нужно заполнить 2 страницы, а именно: 1. http://digi.eurodir.ru/kak-sdelat-zakaz.html - нужно поправить картинки. Сделать их адаптивными под любые устройства (мобильную версию можно включить в подвале по кнопке Перейти на мобильную версию сайта 2. http://digi.eurodir.ru/o-nas.html - заполнить страницу ...
Верстка интернет-магазина.
Нужно сверстать интернет-магазин: 2 страницы(основная и "о нас"), модальное окно и версия для мобильных устройств. Сайт будет работать на Wordpress, поэтому просьба оптимизировать верстку под эту систему. Так же, нужно будет анимировать первый блок на странице. все остальные просьбы и PSD макеты скину исполнителю.
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