Сверстать макет сайта на Angelar (1 страница)

$36
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка296 просмотров

Репозиторий для теста - https://github.com/Lenseg/dm-test

Ссылка на макеты - https://www.figma.com/file/vaEZRIpuUzbNDdwDFVfvba/marketing-crm

Тест делается на Angular 10

Для теста требуется сверстать один роут на изолированных компонентах, никакой динамики для теста не требуется (работающих кнопок)

Верстка делается на флекс – для сетки можно использовать любой фреймворк

Разработка под разрешение - 1920*1080

Результаты тесты отправляются в качестве пулл реквеста к репозиторию

Angular
5 лет назад
Korytny
49 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$35
33 дня
Escrow
Все круто. Евгений спасибо, продолжим работать в другом проекте.
Чёткая постановка задачи, быстрая обратная связь с объективными правками. Будет здорово продолжить работу)

Заявки фрилансеров

kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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