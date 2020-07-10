Внести мелкие правки в верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок428 просмотров

Добрый день!

Нужно внести изменения на лэндинге, а точнее сделать так, чтобы верстка не ломалась при добавлении других картинок в блоки, заменить текст, передвинуть блоки. Макет и подробное ТЗ скину исполнителю в личку. Работа не сложная, поэтому хотелось бы не откладывать на потом и закрыть вопрос в течении одного дня.

Спасибо, жду ваших предложений с указанием цены!!!

5 лет назад
ivlad1992
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5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

rgorba4ov
39 лет
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5 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель!!! Спасибо за работу!!! Рекомендую!!!
Спасибо за доверие!!! Все прошло отлично.

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