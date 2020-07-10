Внести мелкие правки в верстке

Добрый день!

Нужно внести изменения на лэндинге, а точнее сделать так, чтобы верстка не ломалась при добавлении других картинок в блоки, заменить текст, передвинуть блоки. Макет и подробное ТЗ скину исполнителю в личку. Работа не сложная, поэтому хотелось бы не откладывать на потом и закрыть вопрос в течении одного дня.

Спасибо, жду ваших предложений с указанием цены!!!