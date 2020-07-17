Сделать карту на сайт со всплывающими подсказками

Необходимо сделать карту, при наведении на часть объекта которой будет всплывать красивая подсказка с заголовком, текстом, ценой, ссылкой.

Карта сделана картинкой, необходимо сделать всплывающие блоки при клике или наведении на части карты.

Примеры схожих ваших реализаций или того, как вы можете сделать (чужие проекты) - просьба прислать в отклике. Так мы быстрее сможем договориться и понять друг друга