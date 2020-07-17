Сделать карту на сайт со всплывающими подсказками

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок774 просмотра

Необходимо сделать карту, при наведении на часть объекта которой будет всплывать красивая подсказка с заголовком, текстом, ценой, ссылкой. 

Карта сделана картинкой, необходимо сделать всплывающие блоки при клике или наведении на части карты.

Примеры схожих ваших реализаций или того, как вы можете сделать (чужие проекты) - просьба прислать в отклике. Так мы быстрее сможем договориться и понять друг друга

5 лет назад
prusovda
Дмитрий 
38 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Sanchopansa48
Александр 
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год назад
5 лет назад
$20
1 день
Всё отлично. Главное что помогает дорабатывать и править. Рад сотрудничеству. Исполнитель крутой и главное по хорошей цене
Отличный заказчик! Все по делу и к месту! Было очень приятно работать с Дмитрием, никаких проблем не возникло. Дал четкое задание и ни разу за него не вышел. В общем, рекомендую!

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