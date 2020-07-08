Переверстать Блоки из хтмл в Элементор, вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки535 просмотров

Есть лендинги самописные

https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html

https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html

https://prazdnikilux.ru/korporativy/index.html

на них есть блок кейсы http://joxi.ru/52aDaxEib5W9bm

обратите внимание что этот блок состоит из 

Заголовка

фото с возможностью запуска видео и переключением между кейсами

Описание + фото звезды (на корпоративах — фото благодарственного письма, которое можно увеличить)

кнопка

=

+также внимательно изучите как сделана мобильная версия

=

все названия http://joxi.ru/52aDaxEib5W4om долждны быть в теге А

=

текст здесь скорее всего немного скорректируем http://joxi.ru/Y2Lo3bBCQl89Om

=

по сути это три блока кейсов на юбилеи, др и корпоративы, они сделать очень похоже, но отличается, посмотрите внимательно

=

Нужно сделать эти блоки в Elementore. worrdpress

можно просто хтмл кодом для упрощения

=

Сделать нужно так, чтобы я мог потом вставлять этот блок в любое место страницы через шорткод, т.е. по факту мы помещаем хтмл код в шорт код и я вставляю этот шорт код в любое место нужных страниц и потом когда мне нужно я редактирую код в шорткоде и все изменения автоматически появляются на всех страницах где вставлен этот шорткод

=

Напишите, пожалуйста, Вашу стоимость и сроки

ElementorWordPress
5 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Виталий
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Степан
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
243 отзыва(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Небольшие правки.

    Нужно сделать небольшие правки на сайте.  Сайт самописный. Точнее: - Переделать главную страницу. - Переверстать подвал сайта. - Переделать пару блоков. Все детали, макеты скину исполнителю. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать лендинг

    $15

    Скопировать простой лендинг. Все функции должны работать как в оригинале, код должен быть чист. Ссылка в прикрепленном файле

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Не копия , а переверстать! лендинг

    https://taxi.yandex.ru/rabota/gorod/moskva/ эту страницу. с формой и вставить блока 2 с другого сайта. Сроки до ночи .  Яндекс калькулятор не надо( вместо него вставим другой блок, простой на css)  Без репутации ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка на основании шаблона themeforest

    Есть шаблон интернет магазина themeforest  http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504 Необходимо сверстать 3 страницы предоставленные в JPG, готовыми стилями из шаблона. Картинки страниц: Каталожная страница, Страница товара, Главная (Страниц 5, но они однотипные) https://dropmefiles.com/IMVf0 ...

    Shopify
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить и закончить верстку

    $25

    Макет: Ссылка: https://drive.google.com/drive/folders/1PKbQstvSUDrNlRr-sBC9iLc53wYiY04p Верстка: http://html.artfleur.info/wevb/ Задача доверстать внутярки без каталога. Поправить главную(укажу что) На странице товаров и услуг есть каталог. Его просто не верстать. ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Починить отображение картинок

    Здравствуйте на сайте vitaxi ru на главной странице перестали показываться картинки некоторые но при этом в режиме редактора и под учеткой админа все есть. Word Press  Связь только телеграмм или вотсап !!! ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад