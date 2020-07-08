Переверстать Блоки из хтмл в Элементор, вордпресс

Есть лендинги самописные

https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html

https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html

https://prazdnikilux.ru/korporativy/index.html

на них есть блок кейсы http://joxi.ru/52aDaxEib5W9bm

обратите внимание что этот блок состоит из

Заголовка

фото с возможностью запуска видео и переключением между кейсами

Описание + фото звезды (на корпоративах — фото благодарственного письма, которое можно увеличить)

кнопка

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+также внимательно изучите как сделана мобильная версия

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все названия http://joxi.ru/52aDaxEib5W4om долждны быть в теге А

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текст здесь скорее всего немного скорректируем http://joxi.ru/Y2Lo3bBCQl89Om

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по сути это три блока кейсов на юбилеи, др и корпоративы, они сделать очень похоже, но отличается, посмотрите внимательно

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Нужно сделать эти блоки в Elementore. worrdpress

можно просто хтмл кодом для упрощения

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Сделать нужно так, чтобы я мог потом вставлять этот блок в любое место страницы через шорткод, т.е. по факту мы помещаем хтмл код в шорт код и я вставляю этот шорт код в любое место нужных страниц и потом когда мне нужно я редактирую код в шорткоде и все изменения автоматически появляются на всех страницах где вставлен этот шорткод

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Напишите, пожалуйста, Вашу стоимость и сроки