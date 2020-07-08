Нужно сделать небольшие правки на сайте. Сайт самописный. Точнее: - Переделать главную страницу. - Переверстать подвал сайта. - Переделать пару блоков. Все детали, макеты скину исполнителю. ...
Переверстать Блоки из хтмл в Элементор, вордпресс
Есть лендинги самописные
https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html
https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html
https://prazdnikilux.ru/korporativy/index.html
на них есть блок кейсы http://joxi.ru/52aDaxEib5W9bm
обратите внимание что этот блок состоит из
Заголовка
фото с возможностью запуска видео и переключением между кейсами
Описание + фото звезды (на корпоративах — фото благодарственного письма, которое можно увеличить)
кнопка
=
+также внимательно изучите как сделана мобильная версия
=
все названия http://joxi.ru/52aDaxEib5W4om долждны быть в теге А
=
текст здесь скорее всего немного скорректируем http://joxi.ru/Y2Lo3bBCQl89Om
=
по сути это три блока кейсов на юбилеи, др и корпоративы, они сделать очень похоже, но отличается, посмотрите внимательно
=
Нужно сделать эти блоки в Elementore. worrdpress
можно просто хтмл кодом для упрощения
=
Сделать нужно так, чтобы я мог потом вставлять этот блок в любое место страницы через шорткод, т.е. по факту мы помещаем хтмл код в шорт код и я вставляю этот шорт код в любое место нужных страниц и потом когда мне нужно я редактирую код в шорткоде и все изменения автоматически появляются на всех страницах где вставлен этот шорткод
=
Напишите, пожалуйста, Вашу стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
у нас уже дизайн готов примерно 5-6 письмо надо верстатьHTML-верстка36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Скопировать простой лендинг. Все функции должны работать как в оригинале, код должен быть чист. Ссылка в прикрепленном файлеЗавершен5 лет назад
https://taxi.yandex.ru/rabota/gorod/moskva/ эту страницу. с формой и вставить блока 2 с другого сайта. Сроки до ночи . Яндекс калькулятор не надо( вместо него вставим другой блок, простой на css) Без репутации ...Завершен5 лет назад
Есть шаблон интернет магазина themeforest http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504 Необходимо сверстать 3 страницы предоставленные в JPG, готовыми стилями из шаблона. Картинки страниц: Каталожная страница, Страница товара, Главная (Страниц 5, но они однотипные) https://dropmefiles.com/IMVf0 ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно сверстать сайт по макету в Фигме с адаптивомЗавершен5 лет назад
- $25
Макет: Ссылка: https://drive.google.com/drive/folders/1PKbQstvSUDrNlRr-sBC9iLc53wYiY04p Верстка: http://html.artfleur.info/wevb/ Задача доверстать внутярки без каталога. Поправить главную(укажу что) На странице товаров и услуг есть каталог. Его просто не верстать. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно срочно сверстать макет https://www.figma.com/file/JmrOBGcFuSAxj7lG24ikUL/BamBoo?node-id=78%3A87 Срок 1 день.Закрыт5 лет назад
Здравствуйте на сайте vitaxi ru на главной странице перестали показываться картинки некоторые но при этом в режиме редактора и под учеткой админа все есть. Word Press Связь только телеграмм или вотсап !!! ...Завершен5 лет назад