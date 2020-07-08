Поправить и закончить верстку

Макет:

Ссылка: https://drive.google.com/drive/folders/1PKbQstvSUDrNlRr-sBC9iLc53wYiY04p

Верстка: http://html.artfleur.info/wevb/

Задача доверстать внутярки без каталога. Поправить главную(укажу что) На странице товаров и услуг есть каталог. Его просто не верстать.

Обращаю внимание на следующее:

1. Сайт должен быть адаптивен под все устройства

Желательные моменты при верстке:

1. Анимация:

1.1 отдел-кредитования.рф (удачно анимирован весь сайт)

1.2 zagar.ru (удачно анимирован весь сайт)

2. Подвижные элементы при наведении или прокрутке. (если они есть в макете):

2.1 prntscr.com/nya8u1 на сайте www.dmxxi.com

2.2 prntscr.com/nyaamy на сайте moscowfreetour.ru

3. Параллакс эффект:

1.1 киис.рф (хороший пример)

Нужна адаптивность (сервис: iloveadaptive.com/ru/)

Пишите только те, кто может сделать сегодня!