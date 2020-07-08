Небольшая верстка

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Закрыт9 заявок1629 просмотров

Есть копия ленда, там не совсем корректно скопировался "бегунок", стоит на месте, его надо оживить, а так же к форме обратной связи прикрепить гугл форму для сбора контактов

5 лет назад
guest_15941705814947
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