Нужна верстка страниц для сайта из фигмы

$330
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки4795 просмотров

Нужна верстка для сайта медицинской клиники

Макеты выполнены в фигме.

PNG файлы для ознакомления тут: https://yadi.sk/d/BGG_wXlwF9eG1A

Чтобы в дальнейшем была возможность поддерживать и расширять данный макет, составлен список необходимых технологий, требований и рекомендаций используемых в процессе верстки. 

Стек используемых технологий:

  • GitHub - система контроля версий.
  • Gulp 4 - таск-менеджер, сборщик пакетов
  • Препроцессоры LESS, SASS (SCSS)
  • HTML-препроцессор PUG / JADE
  • Автоматическая оптимизация графики с построением системы иконок на PNG спрайтах или SVG
Требования:
  • Адаптивная верстка
  • Кроссбраузерность Safari, Google Chrome, Mozilla, Opera
  • Производительность
  • Условная загрузка / ленивая загрузка изображений
  • Правильный пользовательский ввод (type="email", type="tel" и т.д.)
Рекомендации:
  • Принципы БЭМ и разделение интерфейса на абсолютно независимые компоненты.
  • Микро-разметка opengraphshema.org
  • Отклонение от дизайна макета 5 px по высоте и 2 px по ширине.
Дополнительно:

Необходимо интегрировать в верстку плагин версии для слабовидящих:

Один из вариантов:

Button visually impaired — это плагин, который автоматически изменяет версию вашего сайта для слабовидящих людей. Панель на сайте для слабовидящих дает возможность изменять цветовую гамму сайта, размеры шрифтов, синтезатор речи озвучит вслух изменения настроек.

С помощью неё можно изменять функции сайта, которые удовлетворят потребностями людей с ограниченными возможностями. 

Демо версия плагина - https://bvi.isvek.ru/demo/ 

Жду ваших предложений по срокам и стоимости вёрстки.

FigmaHTMLSASSSCSSGulp
5 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Eugene1345
Евгений 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$200
10 дней
Escrow
Евгений хороший специалист, работу по вёрстке сделал в оговоренный срок и с хорошим качеством. Еще не супер профи конечно, видно что в процессе роста, выявленные ошибки и недоработки исправил за один день. Однако и стоимость работы его не зашкаливает, по сравнению с более опытными а порой уже и зазнавшимися HTML программистами по вёрстке. В целом рекоммендую!
Рад был поработать с Максимом, ставит конкретные задачи, всегда на связи, по оплате никаких проблем нет. На вопросы которые возникают во время работы, отвечает быстро и по делу. Рекомендую всем и каждому, пример идеального клиента)

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