Нужна верстка страниц для сайта из фигмы

Евгений хороший специалист, работу по вёрстке сделал в оговоренный срок и с хорошим качеством. Еще не супер профи конечно, видно что в процессе роста, выявленные ошибки и недоработки исправил за один день. Однако и стоимость работы его не зашкаливает, по сравнению с более опытными а порой уже и зазнавшимися HTML программистами по вёрстке. В целом рекоммендую!