Приветствую. Требуется доработка страницы по ТЗ. В основном, работа с JS + jQuery + SCSS. Из необычного: интеграция сервиса подсказок адресов по api (Dadata.ru)желательно знание js ...
Нужна верстка страниц для сайта из фигмы
Нужна верстка для сайта медицинской клиники
Макеты выполнены в фигме.
PNG файлы для ознакомления тут: https://yadi.sk/d/BGG_wXlwF9eG1A
Чтобы в дальнейшем была возможность поддерживать и расширять данный макет, составлен список необходимых технологий, требований и рекомендаций используемых в процессе верстки.
Стек используемых технологий:
- GitHub - система контроля версий.
- Gulp 4 - таск-менеджер, сборщик пакетов
- Препроцессоры LESS, SASS (SCSS)
- HTML-препроцессор PUG / JADE
- Автоматическая оптимизация графики с построением системы иконок на PNG спрайтах или SVG
- Адаптивная верстка
- Кроссбраузерность Safari, Google Chrome, Mozilla, Opera
- Производительность
- Условная загрузка / ленивая загрузка изображений
- Правильный пользовательский ввод (type="email", type="tel" и т.д.)
- Принципы БЭМ и разделение интерфейса на абсолютно независимые компоненты.
- Микро-разметка opengraph, shema.org
- Отклонение от дизайна макета 5 px по высоте и 2 px по ширине.
Один из вариантов:
Button visually impaired — это плагин, который автоматически изменяет версию вашего сайта для слабовидящих людей. Панель на сайте для слабовидящих дает возможность изменять цветовую гамму сайта, размеры шрифтов, синтезатор речи озвучит вслух изменения настроек.
С помощью неё можно изменять функции сайта, которые удовлетворят потребностями людей с ограниченными возможностями.
Демо версия плагина - https://bvi.isvek.ru/demo/
Жду ваших предложений по срокам и стоимости вёрстки.
Выбранный исполнитель
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