Коллеги, слился сотрудник. Надо срочно в горящие сроки доверстать внутряки. Нужны прямо сегодня. Кровь с носу. https://docs.google.com/document/d/1LNChR3rXkpE94EHsvYBST6-uOoekYPKU3vRvQkVcdVU/edit Оплатить могу по факту. Сам по сбр делаю проект. С вас верстка с меня натяжка. Помогите, ...
Необходимо сверстать сайта
Необходим человек на неполную занятость, для последующего интервью, заполните форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQxproDhGo207uXaRBPtvn0H0O_vtbnfOMsrE8nxPSfoZVgw/viewform?usp=sf_link
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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