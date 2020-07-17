Верстка страницы

Нужно сделать верстку страницы.

Макеты в figma, ссылку пришлю исполнителю.

Комментарии:

Сделать верстку по БЭМ, 2 медиа-запроса: fullhd, >1000, >768, все что между – должно тянуться.

Хедер, крошки и футер верстать не нужно;

В качестве каруселей использовать swiper;

Иконки под ретину, использовать svg;

Ховеры для всех ссылок, которые отрисованы в динамическом макете;

Функционал к формам не нужен.

Без отзывов работать не буду. Оплата по факту. Сделали. Внесли правки и получили оплату на яндекс деньги или на карту украинского банка