Верстка страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок400 просмотров

Нужно сделать верстку страницы.

Макеты в figma, ссылку пришлю исполнителю.

Комментарии:

Сделать верстку по БЭМ, 2 медиа-запроса: fullhd, >1000, >768, все что между – должно тянуться.

Хедер, крошки и футер верстать не нужно;

В качестве каруселей использовать swiper;

Иконки под ретину, использовать svg;

Ховеры для всех ссылок, которые отрисованы в динамическом макете;

Функционал к формам не нужен.

Без отзывов работать не буду. Оплата по факту. Сделали. Внесли правки и получили оплату на яндекс деньги или на карту украинского банка

Figma
5 лет назад
artfleur
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Выбранный исполнитель

have_a_nice_day
Виктор 
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