Сайт визового агенства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок144 просмотра

ТЗ

1. Сверстать по прототипу адаптивно и кроссбраузерно ( до 7 страниц ).2. Интегрировать верстку с WP.3. Настроить формы обратной связи.4. Реализовать генерацию pdf-договора с данными, которые вводит пользователь через форму с последующим сохранением в админке.5. Загрузить сайт на хостинг, подключить https.6. Почта на домене

WordPress
5 лет назад
mucktub
53 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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