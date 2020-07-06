Разработать сайт на Битриксе

Нужно на Битриксе создать типовой сайт. Пример remex-ufa.ru

При работе нужно будет использовать цветовую гамму, шрифты клиента. Статьи и картинки для страниц предоставлю. Прототип сайта приложил.

Технические требования к сайту:

1. Работа по https

2. Не должно быть грубых ошибок в w3c валидаторе

3. Адаптивная вёрстка для мобильных устройств

4. Битрикс

4.1. Удалены все шаблоны, которые стоят по умолчанию

4.2. Включен композитный режим и автокеширование

5. Наличие robots, sitemap, страницы 404

6. Наличие на странице H1, H2, Title, Description, Keywords

7. Политика конфиденциальности. Согласие на обработку персональных данных (под каждой формой с включенной галкой).

8. Загрузка сайта не более 3 секунд. Если страница весит более 5 мб, то используем ленивую загрузку.