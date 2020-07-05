Сверстать письмо

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Закрыт6 заявок528 просмотров

Ищу верстальщика с художественным вкусом)

ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1X_uBpuIbnQahlkW-dhELhc6s4o8lDhCBIqA6VhL1-sE/edit?usp=sharing

Только исполнители из Украины! Пожалуйста, указывайте сразу цену и сроки.

5 лет назад
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