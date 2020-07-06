Сверстать одну страницу для существующего сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок787 просмотров
  • Только для верстальщиков, работающих в Sketch.
  • Бюджет 1000 руб - Сбербанк / Яндекс-деньги.
  • Срок - 1 день
Задача сверстать страницу и виджет для существующего сайта, сохраняя преемственность и структуру текущей верстки. 

При хорошем взаимодействии будет еще ряд заказов по данному сайту. 

К заявке прикрепляйте портфолио на самые технически-сложные работы.

Sketch
5 лет назад
Anysidor
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
5 лет назад
$14
1 день
Escrow
Отличное сотрудничество. Работа в срок, оперативное внесение правок, хорошая коммуникация. Полностью оправдал все ожидания.
Только положительные эмоции от сотрудничества с Андреем! Моментально предоставляет все необходимые данные. Быстро отвечает на поставленные вопросы и проверяет работу. Адекватно просит внести правки. Сразу же произвел оплату. В дальнейшем буду с удовольствие работать ещё =)

Заявки фрилансеров

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