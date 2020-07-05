Сверстать страничку для юридической фирмы

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Завершен8 заявок225 просмотров

Нужно сверстать небольшую страничку для юридической фирмы, где будут указаны контакты фирмы.

Заказ нужно выполнить быстро.

5 лет назад
ZhukovLaw
Жуков 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
3 дня
Escrow
Работа выполнена быстро и достаточно качественно, учитывая скорость её выполнения. Разработчик полностью придерживался ТЗ. Никаких конфликтов не было. Рад был работать с ним.
Сразу отвечает на сообщения

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Виктор
 
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