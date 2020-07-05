Здравствуйте! Имеется готовый дизайн. 5 страниц. Две версии — десктоп и 320. Необходимо сделать адаптивную вёрстку из этих двух версий. Задача срочная. Желательно в течение 1-2 дней.
Сверстать страничку для юридической фирмы
Нужно сверстать небольшую страничку для юридической фирмы, где будут указаны контакты фирмы.
Заказ нужно выполнить быстро.
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