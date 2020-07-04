Сделать копию сайта с доработками

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок767 просмотров

Что нужно:

- сделать копию одной страницы сайта ( comfort-msk точка ком)

- внести легкие корректировки ( чуть изменить меню, убрать лишние блоки)

- настроить форму обратной связи

После нужно на базе этой страницы сделать еще три, взяв контент с другого сайта. 

Новые страницы лучше обсудить уже детально в ЛС.

Движок никакой не нужен, только HTML+CSS, JS. 

От вас примерный бюджет, за одну страницу или всю работу.

Главное - сроки. Идеально, если вы сможете приступить уже сегодня. 

CSSHTMLJavaScript
5 лет назад
Y-post
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Грант
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Станислав
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Валерий
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Дима
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
Константин
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артем
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артём
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Антон
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
50 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Баха
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
41 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад