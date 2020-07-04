Сделать копию сайта с доработками

Что нужно:

- сделать копию одной страницы сайта ( comfort-msk точка ком)

- внести легкие корректировки ( чуть изменить меню, убрать лишние блоки)

- настроить форму обратной связи

После нужно на базе этой страницы сделать еще три, взяв контент с другого сайта.

Новые страницы лучше обсудить уже детально в ЛС.

Движок никакой не нужен, только HTML+CSS, JS.

От вас примерный бюджет, за одну страницу или всю работу.

Главное - сроки. Идеально, если вы сможете приступить уже сегодня.