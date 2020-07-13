Верстка лендинга из 6 блоков

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки557 просмотров

Пишите в личку, отправлю дизайн для оценки.

Оплата только в рублях на:

- карту Сбербанка

- Яндекс.Кошелек

- WMR

5 лет назад
volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

No_Name_
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
5 лет назад
$10
6 дней
Escrow
Спасибо за работу Георгий. Все сделано в указанные сроки, без нареканий. Адаптив и другие элементы хорошо выполнены. Спасибо=) Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Вячеславу за то, что дал заказ :) Все задачи были поставлены четко Человек адекватный и лояльный К сотрудничеству рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Стас
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Олег
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
62 отзыва
5 лет назад
Максим
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
120 отзывов
5 лет назад
Илья
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Иван
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Панно
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Виктор
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-2)
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Константин
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Кузнецов
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
No_Name_
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Максим
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
233 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать письмо

    Ищу верстальщика с художественным вкусом) ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1X_uBpuIbnQahlkW-dhELhc6s4o8lDhCBIqA6VhL1-sE/edit?usp=sharing Только исполнители из Украины! Пожалуйста, указывайте сразу цену и сроки.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта на Bootstrap 4

    Добрый день! Необходимо сверстать небольшой сайтик и доработать панель администратора. Ищу опытного верстальщика для реализации проекта Подробности: https://drive.google.com/file/d/18UVCZPu6IZJ9qD6QBy2YEZt9-51Ray4N/view?usp=sharing

    Bootstrap
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выкачать сайт и перенести на новый домен

    всем привет, необходимо выкачать сайт, и перенести все содержимое на новый домен. Не весь сайт, а определенную его страницу, и оформить так, чтобы не было нигде упоминаний о предыдущем сайте.  Заменить метатеги на ...

    HTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки по google page speed insight

    Здравствуйте. 1. Удалить (закомментировать) неиспользуемые скрипты Facebook, ajax.googleapis (если это не повредить основной загрузке сайта), tag manager. 2. Два раза грузится шрифт. Посмотреть почему и отключить дубль процесса 3. Предварительная загрузка ключевого запроса ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать одну страницу для существующего сайта

    $15

    Только для верстальщиков, работающих в Sketch.Бюджет 1000 руб - Сбербанк / Яндекс-деньги.Срок - 1 деньЗадача сверстать страницу и виджет для существующего сайта, сохраняя преемственность и структуру текущей верстки.  При хорошем взаимодействии ...

    Sketch
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад