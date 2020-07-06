Всем привет Имеется такой сайтец: https://indigos.co.il/ на иврите, не пугайтесь :-) Иврит и древне шумерский знать не надо на данный момент сайт работает и сидит на WP необходимы некоторые передвижения туда ...
Изменения на сайте tranzila
Речь ведем об этом:
Ниже приведен список задач для выполнения:
1. Новый header см. примеры обоих:
https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Contact_EN_F4.html
https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Contact_HE_F4.html
2. Создать страницу contact us иврит / английский, см. примеры обоих:
https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Contact_EN_F4.html
https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Contact_HE_F4.html
3. header английский DROP DOWN, убегает бок о бок, так же зеленая полоса убегает
4. header английский на мобильном телефоне (меню не работает!)
5. по поводу 5 иконок которые ты видишь сбоку
5- я иконка с инвалидом - надо чтоб открывалась фича похожее на это:
https://userway.org/languages/he
6. создание англ версии страницы, основываясь на примере ивритской версии:
https://www.tranzila.com/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/
см. пример: https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Inside_Page_EN .html - Чисто LTR и все
7. Очистка CSS остатков оставленных и не нужных символов
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