Изменения на сайте tranzila

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки989 просмотров

Речь ведем об этом:

Ниже приведен список задач для выполнения:

https://www.tranzila.com/

1. Новый header  см. примеры обоих:

https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Contact_EN_F4.html

https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Contact_HE_F4.html

2. Создать страницу contact us иврит / английский, см. примеры обоих:

https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Contact_EN_F4.html

https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Contact_HE_F4.html

3. header английский DROP DOWN, убегает бок о бок, так же зеленая полоса убегает

4. header английский на мобильном телефоне (меню не работает!)

5. по поводу 5 иконок которые ты видишь сбоку 

5- я иконка с инвалидом - надо чтоб открывалась фича похожее на это: 

https://userway.org/languages/he

6. создание англ версии страницы, основываясь на примере ивритской версии: 

https://www.tranzila.com/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/

см. пример: https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/Tranzila/Inside_Page_EN .html    -  Чисто LTR и все 

           

 7. Очистка CSS  остатков оставленных и не нужных символов

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