Сегодня, с формой и ровным кодом без лишнего. https://taxi.yandex.ru/rabota/gorod/moskva/ только эта страница. Плюс калькулятор взять с другого сайта( там чисто html css) сегодн
Реорганизация сайта
Всем привет
Имеется такой сайтец: https://indigos.co.il/
на иврите, не пугайтесь :-) Иврит и древне шумерский знать не надо
на данный момент сайт работает и сидит на WP
необходимы некоторые передвижения туда сюда, одну часть переместить в одно место др. в
другое и т.д.
ничего нового создавать не надо (чисто реорганизация)
скрины + обьяснения куда и что двигать предоставлю
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