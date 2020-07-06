Реорганизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок935 просмотров

Всем привет

Имеется такой сайтец: https://indigos.co.il/

на иврите, не пугайтесь :-)  Иврит и древне шумерский знать не надо

на данный момент сайт работает и сидит на  WP

необходимы некоторые передвижения туда сюда, одну часть переместить в одно место др. в

другое и т.д.

ничего нового создавать не надо (чисто реорганизация)

скрины + обьяснения куда и что двигать предоставлю

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