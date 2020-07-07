Надо разрезать большую картинку на маленькие и добавить им alt

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки346 просмотров

Пример того что должно получиться тут http://hempoilvs.com/

Сами текст alt не важно какой, можно просто оставить место для заполнения

5 лет назад
Ravaga
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

variowhite
Андрей 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Спасибо, все было сделано быстро и четко!
Порядочный человек, с которым комфортно общаться.

Заявки фрилансеров

variowhite
Андрей 
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