У нас есть готовая верстка странички и набор смарт контрактов, нужен специалист с опытом работы react/js который поможет эти взаимодействия красиво отобразить на фронтенде. Надо будет реализовать аутентификацию кошельком на странице по клику на кнопку, отобразить ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Надо сделать страничку которая при открытии будет показывать рандомное видео из списка (их надо будет куда-то залить, сами видео есть) с цитатой (список текстов тоже есть) Также надо реализовать плавное появление всех этих элементов: При запуске лого ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать набор графики для страницы приложения в Play Store: Logo 512х512 Featured image 1024x500 Screenshots (3-4 на усмотрение дизайнера)Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Пример того что должно получиться тут [url=http://hempoilvs.com/]http://hempoilvs.com/ [/url]Сами текст alt не важно какой, можно просто оставить место для заполненияHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо подготовить веб приложение (дизайн есть) с логикой на уровне загрузки картинки/видео и создания каталога папок/файлов и обращения по API к другому сервису (документация тоже есть)HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
На постоянной основе требуется периодическое внесение изменений на сайт, весь контент (картинки, русскоязычный текст) предоставляется. Объем работ буквально на несколько часов в неделю. В отклике укажите пожалуйста ваши ожидания по оплате, интересует в первую очередь ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать файл который при запуске изменит тип открываемой по умолчанию вкладки в браузерах Internet Explorer и Google Chrome (незалогиненном, если можно и в залогиненном – отлично) на домашнюю страницу.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад