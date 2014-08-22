Ravaga

Павел Ravaga

 
37 летЧерногория/Тиват
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$45
10 баллов
3 года назад
Оформление страницы Google Play
Нарисовал котика - получил деньги :) Интересная работа, рекомендую Павла вообще всем.
Все было сделано четко и в срок, с апдейтами по прогрессу, обязательно буду обращаться еще, спасибо!
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variowhite
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Надо разрезать большую картинку на маленькие и добавить им alt
Порядочный человек, с которым комфортно общаться.
Спасибо, все было сделано быстро и четко!
Ответный отзыв