Нужна верстка для сайта медицинской клиники Макеты выполнены в фигме. PNG файлы для ознакомления тут: https://yadi.sk/d/BGG_wXlwF9eG1A Чтобы в дальнейшем была возможность поддерживать и расширять данный макет, составлен список необходимых технологий, требований и рекомендаций ...
Специалист по Битрикс.
Добрый день! Нужен очень хороший специалист по Битрикс. На данный момент выполнить работу по сайту по поставленной задаче. Задача готова, озвучим.
В дальнейшем так же желательно сотрудничество по правкам, доработкам и тп при необходимости)
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