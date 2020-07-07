Нужна верстка для сайта медицинской клиники Макеты выполнены в фигме. PNG файлы для ознакомления тут: https://yadi.sk/d/BGG_wXlwF9eG1A Чтобы в дальнейшем была возможность поддерживать и расширять данный макет, составлен список необходимых технологий, требований и рекомендаций ...
Сверстать рекламный блок html/css
Сверстать адаптивный рекламный блок - http://prntscr.com/tdgnyf
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