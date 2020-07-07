Сверстать рекламный блок html/css

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Закрыт27 заявок1319 просмотров

Сверстать адаптивный рекламный блок - http://prntscr.com/tdgnyf

CSSHTML
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