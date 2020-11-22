Ted_rain_

Юрий Цой Ted_rain_

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Из картинки, в жизнь. Адаптивная и аккуратная верстка современных сайтов (БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый код)

Добрый день

Моя цель - предоставить профессиональную услугу на рынке, быть честным и открытым с заказчиком. 

Рад что вы зашли на мою страницу.

Ведь это означает что мои работы и предложения вам понравились и подходят .

Связаться со мной можно:

  • Телеграмм: @TeddyTS
  • WhatsApp: +821022996634
Принципы моей работы

  • Всегда в срок
  • Довожу проект ВСЕГДА до конца (не пропадаю на "полпути",)
  • Если не успеваю, всегда говорю сразу и/или заранее. Чтобы заказчик был готов к форс-мажорам
  • На связи 12 часов в день
  • Обязательно в конце рабочего дня показываю промежуточный результат
  • Даю гарантию на свою работу (бесплатные правки в течения двух месяцев)
  • Занимаюсь только ВАШИМ проектом, не люблю распылятся (не беру новую работу пока не закончил старую)
Знания и навыки:

  • HTML5 / CSS3.
  • Sass / Scss.
  • Git / GitHub.
  • Figma / Avocode.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome , Firefox , InternetExplorer , Safari , Opera ).
  • Адаптив (от 320px).
  • Сайт / лендинг, который проходит валидацию W3C.
Способы оплаты:

  • Яндекс.Деньги
  • Банковский перевод
  • Золотая Корона / Western Union
Или любым другим удобным для Вас способом

Связаться со мной можно:

  • Телеграмм: @TeddyTS
  • WhatsApp: +821022996634

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