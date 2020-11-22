Из картинки, в жизнь. Адаптивная и аккуратная верстка современных сайтов (БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый код)

Добрый день

Моя цель - предоставить профессиональную услугу на рынке, быть честным и открытым с заказчиком.

Рад что вы зашли на мою страницу.

Ведь это означает что мои работы и предложения вам понравились и подходят .

Связаться со мной можно:

Телеграмм: @TeddyTS

WhatsApp: +821022996634

Всегда в срок

Довожу проект ВСЕГДА до конца (не пропадаю на "полпути",)

Если не успеваю, всегда говорю сразу и/или заранее. Чтобы заказчик был готов к форс-мажорам

На связи 12 часов в день

Обязательно в конце рабочего дня показываю промежуточный результат

Даю гарантию на свою работу (бесплатные правки в течения двух месяцев)

Занимаюсь только ВАШИМ проектом, не люблю распылятся (не беру новую работу пока не закончил старую)

HTML5 / CSS3.

Sass / Scss.

Git / GitHub.

Figma / Avocode.

Кроссбраузерность (Google Chrome , Firefox , InternetExplorer , Safari , Opera ).

Адаптив (от 320px).

Сайт / лендинг, который проходит валидацию W3C.

Яндекс.Деньги

Банковский перевод

Золотая Корона / Western Union

Или любым другим удобным для Вас способом

Связаться со мной можно:

Телеграмм: @TeddyTS