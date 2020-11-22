Из картинки, в жизнь. Адаптивная и аккуратная верстка современных сайтов (БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый код)
Добрый день
Моя цель - предоставить профессиональную услугу на рынке, быть честным и открытым с заказчиком.
Рад что вы зашли на мою страницу.
Ведь это означает что мои работы и предложения вам понравились и подходят .
Связаться со мной можно:
- Почта: [email protected]
- Телеграмм: @TeddyTS
- WhatsApp: +821022996634
- Всегда в срок
- Довожу проект ВСЕГДА до конца (не пропадаю на "полпути",)
- Если не успеваю, всегда говорю сразу и/или заранее. Чтобы заказчик был готов к форс-мажорам
- На связи 12 часов в день
- Обязательно в конце рабочего дня показываю промежуточный результат
- Даю гарантию на свою работу (бесплатные правки в течения двух месяцев)
- Занимаюсь только ВАШИМ проектом, не люблю распылятся (не беру новую работу пока не закончил старую)
- HTML5 / CSS3.
- Sass / Scss.
- Git / GitHub.
- Figma / Avocode.
- Кроссбраузерность (Google Chrome , Firefox , InternetExplorer , Safari , Opera ).
- Адаптив (от 320px).
- Сайт / лендинг, который проходит валидацию W3C.
- Яндекс.Деньги
- Банковский перевод
- Золотая Корона / Western Union
Связаться со мной можно:
- Почта: [email protected]
- Телеграмм: @TeddyTS
- WhatsApp: +821022996634
Портфолио
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