aidarDev

Айдар Хасенов aidarDev

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Опытный верстальщик

Здравствуйте! Я - опытный Front-end разработчик с многолетним опытом создания качественных адаптивных, валидных и кроссбраузерных сайтов с чистым и понятным кодом, используя лучшие инструменты и методы, которые наилучшим образом подходят для каждого проекта.

Я всегда следую последним тенденциям в веб-разработке, чтобы обеспечить максимальную производительность и удобство пользователей.

Моя работа включает тесное сотрудничество с клиентами для понимания их потребностей и предоставления наиболее эффективного решения для их бизнеса. Я готов работать с различными инструментами, включая React и Vue, для создания быстрых и масштабируемых веб-приложений.

Свяжитесь со мной, если вы ищете качественного Front-end разработчика для вашего проекта!

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Отзывы заказчиков

c4sin
Вадим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Помощь в html коде
HTML
быстро помог с решением проблемы, рекомендую
Очень хороший заказчик, рекомендую)
Ответный отзыв