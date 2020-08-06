Опытный верстальщик
Здравствуйте! Я - опытный Front-end разработчик с многолетним опытом создания качественных адаптивных, валидных и кроссбраузерных сайтов с чистым и понятным кодом, используя лучшие инструменты и методы, которые наилучшим образом подходят для каждого проекта.
Я всегда следую последним тенденциям в веб-разработке, чтобы обеспечить максимальную производительность и удобство пользователей.
Моя работа включает тесное сотрудничество с клиентами для понимания их потребностей и предоставления наиболее эффективного решения для их бизнеса. Я готов работать с различными инструментами, включая React и Vue, для создания быстрых и масштабируемых веб-приложений.
Свяжитесь со мной, если вы ищете качественного Front-end разработчика для вашего проекта!
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Портфолио
- Верстка лендинга84 просмотра
- "Искры Костра"88 просмотров
- Верстка и посадка лендинга на wordpress69 просмотров
- Верстка и посадка лендинга на wordpress114 просмотров
- Верстка сайта "OSET Bikes"88 просмотров
- Верстка лендинга79 просмотров
- Верстка лендинга88 просмотров
- Верстка и посадка лендинга на wordpress72 просмотра
- Верстка лендинга "Лагерь Шпаро"74 просмотра
- Верстка лендинга компании "Web-Lords"68 просмотров
- Верстка и посадка лендинга на wordpress73 просмотра
- Верстка лендинга "Компания Мастерправо"68 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
HTML
быстро помог с решением проблемы, рекомендую
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, рекомендую)