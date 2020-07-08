Оптимизация верстки и JS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок146 просмотров

Привет. У меня есть сайт — karachinsky.ru.

Мне интересно сокращение нагрузки через оптимизацию кода и верстки.

Возможно ли это?

JavaScript
5 лет назад
karachinsky
Саша 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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