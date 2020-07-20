Верстка макетов в Figma + мобильная версия

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен48 заявок1345 просмотров

Добрый день! 

Необходима качественная кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка 3 макетов Figma + верстка макетов мобильной версии. 

2 макета имеют много элементов.  Один макет - страница 404.  

Макеты и подробное ТЗ скину после просмотра портфолио. 

Ваша средняя цена и примерные сроки.

Спасибо! 

Figma
5 лет назад
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
5 лет назад
$190
12 дней
Артем, настоящий профессионал! Всегда на связи, верстку выполнил качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Компетентен во всех вопросах касающихся стека, быстро принимал решения и конечно же мнгновенные ответы по работе. Классный заказчик и просто хороший человек. С удовольствием работал над проектом)

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