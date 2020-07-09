Верстка сайта

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Закрыт62 заявки2970 просмотров

Добрый день.

Нужна верстка сайта. Дизайн по ссылке:

https://www.figma.com/file/m5618gTiUUJvQNf27aWQhD/klimato.ru

От Вас жду предложения по стоимости и срокам.

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Заявки фрилансеров

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