Добрый день! Нужно внести изменения на лэндинге, а точнее сделать так, чтобы верстка не ломалась при добавлении других картинок в блоки, заменить текст, передвинуть блоки. Макет и подробное ТЗ скину исполнителю в личку. Работа ...
Верстка сайта
Добрый день.
Нужна верстка сайта. Дизайн по ссылке:
https://www.figma.com/file/m5618gTiUUJvQNf27aWQhD/klimato.ru
От Вас жду предложения по стоимости и срокам.
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