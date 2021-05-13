Приступаю к выполнению сразу после обсуждения заказа)

Разработчик сайтов (фронтенд) В своей работе активно использую galp, scss, css, html а так же js плагины/js библиотеки. По желанию заказчика могу создать анимации. Умею делать адаптивную вёрстку(на любом размере экрана контент будет в нормальном виде и состоянии)

Быстро реагирую правки или запросы заказчика через телеграмм или почту. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество)

Работаю по предоплате (50% от итоговой суммы)

https://github.com/nik-name544