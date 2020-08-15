VadimExpert

web-разработчик

Сразу пишу для тех, кто дочитает до конца, будет небольшой бонус от меня.

Приветствую будущий заказчик!

Меня зовут Вадим и я webразработчик. Я занимаюсь созданием сайтов уже 1,5 года.

Сайты делаю исключительно на языках программирования: html, css, js.

Конструкторами на подобии тильда не пользуюсь, мне нравится писать сайты в ручную, чем просто перетаскивать блоки.

Так же могу сделать верстку сайта из макета (PSD)

Почему вам нужно работать именно со мной:

- Я ответственный, пунктуальный

- Всегда на связи

- Доведу ваш проект до крутого результата

- Проекты сдаю в срок, либо возвращаю часть бюджета за то что не успел к дедлайну!

Увидеть примеры моих работ вы всегда можете перейдя по ссылке: https://www.instagram.com/top_level_site/

Спасибо, что дочитали до конца. Специально для тех, кто всё прочитал у меня есть бонус.

Чтобы узнать, что за бонус, напишите мне в телеграм: https://t.me/Vadim_HTML

Бонус вас ждёт, пишите будем сотрудничать!